Le pape François accorde la retraite à l’évêque du diocèse de Trois-Rivières

À midi heure du Vatican et 6h00 chez nous, le Pape François a accepté et rendu public la renonciation de la charge pastorale de Mgr Luc Bouchard comme évêque du diocèse de Trois-Rivières.

Selon le canon (loi) de l’Église catholique §401.2 «l’évêque diocésain qui pour une raison de santé… ne pourrait plus remplir convenablement son office, est instamment prié de présenter la renonciation à cet office ».

En avril 2010, Monseigneur Bouchard a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) qui a occasionné une paralysie de la jambe gauche, du bras et de la main gauches, sans toutefois affecter ses facultés cognitives.

Après un traitement de physiothérapie, il a pu reprendre la charge du diocèse de Saint-Paul en Alberta qui lui était confiée à ce moment-là, et ce, avec l’assentiment du Saint-Siège. Mais les dommages étaient irréversibles.

Les séquelles de cet AVC n’ont cessé de croître comme en ont témoigné des examens médicaux et neurologiques récents. Les forces physiques, non seulement se détériorent, mais elles ne sont plus au rendez-vous.

Mgr Luc Bouchard a donc présenté au Pape François la renonciation de son office et le Saint-Père a acquiescé à la demande de Monseigneur Bouchard qui aura 72 ans cette année.

Monseigneur Luc Bouchard a été ordonné prêtre en 1976 (45 ans de service), nommé évêque en 2001 (20 ans), 11 ans à Saint-Paul en Alberta et 9 ans à Trois-Rivières. Il est originaire de Cornwall, Ontario.

Un processus déjà établi par le Droit Canon est en marche pour lui trouver un successeur. Jusque-là, d’ici 8 jours, un administrateur du diocèse sera élu par le Collège des Consulteurs du diocèse.