Tirage du 31 octobre

Deux compagnons de chantier de la Mauricie remportent un lot Québec Max

12 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 31 octobre, deux collègues de travail résident en Mauricie, ont eu l'agréable surpris de remporter 25 000 $ au tirage du Québec Max grâce à un billet acheté en Formule super groupe. 

Pierre-Luc Chauvette et Louis Sauvageau travaillent sur le même chantier et cela leurs arrivent de jouer à la loterie ensemble. C'est M. Chauvette qui a découvert que leur billet, acheté au Couche-Tard situé sur le boulevard Saint-Jean, à Trois-Rivières,  était gagnant en le vérifiant sur l'application mobile Loto-Québec. 

C'est le lundi suivant, qu'ils se sont retrouvés au travail profitant de l'occasion pour valider leur billet chez le détaillant recevant la confirmation qu'ils étaient bien les heureux gagnants d'un lot de 25 000$. 

Pierre-Luc et Louis, respectivement dans la trentaine et dans la quarantaine, ont l’intention de continuer à jouer à la loterie ensemble de temps à autre.

 

 

