CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES GOUTTIÈRES D’ALUMINIUM

Ah, les gouttières! Si elles sont vraiment utiles pour faciliter la gestion d’eau de pluie tout autour de la maison, elles n’en demeurent pas moins compliquées à choisir, à la vue des différents types et caractéristiques existants. Parmi les variétés disponibles, il est possible d’opter pour celles en aluminium. Mais quelles en sont les caractéristiques? Voyons tout d’abord ce qu’est une gouttière.

Une gouttière, c’est quoi?

Les gouttières qui sont situées autour d’une maison sont présentes afin d’assurer une bonne gestion de l’eau de pluie. Sans ces précieuses et nécessaires gouttières, la demeure pourrait rapidement se dégrader et devenir un lieu où règne l’humidité, en plus d’être infestée d’insectes nuisibles. De plus, les gouttières ont pour avantage de protéger la toiture, en ce sens qu’elles permettent d’écouler l’eau de pluie, au lieu de l’endommager en restant à sa surface.

C’est certain, une gouttière qui est en mauvais état représente un important risque pour les fondations de la maison et du drain français de cette dernière. Les fondations se doivent de rester au sec en tout temps, car autrement, il y a un grand risque d’infiltration d’eau, de moisissures et de fissures. Une gouttière en mauvais état entraîne indubitablement des bris et des coûts.

Fort heureusement, pour enrayer tout risque de bris dû à une mauvaise installation, il est possible d’opter pour l’installation réalisée par des professionnels en la matière. Ces derniers pourront en ce sens nous conseiller sur l’une des meilleures gouttières disponibles sur le marché, celle en aluminium.

Principales caractéristiques des gouttières en aluminium

Les gouttières en aluminium se différencient des autres types, en plus de représenter un achat intelligent, par ses nombreuses caractéristiques :

Étant en aluminium, elle est beaucoup plus résistante face à la rouille, allongeant de ce fait son espérance de vie et réduisant ses chances de bris. De plus, elle est beaucoup plus légère que les autres types de gouttières.

La durée de vie d’une gouttière en aluminium, si elle est bien entretenue, peut aller jusqu’à 30 ans! Ça en fait l’une des gouttières les plus performantes et résistantes sur le marché.

La gouttière en aluminium est offerte en une grande variété de couleurs. Elle peut donc facilement s’harmoniser avec le revêtement extérieur de la maison, pour un look des plus jolis.

Les gouttières plus « traditionnelles » doivent être raccordés à de multiples reprises, mais pas celles en aluminium. En effet, il est possible d’opter pour des tuyaux allant jusqu’à 15 mètres!

Des professionnels à toute épreuve!

L’installation de gouttières en aluminium requiert du professionnalisme et de l’expérience dans le domaine. Un bris est si vite arrivé! C’est pourquoi il est plus que recommandé et pertinent de faire appel à un expert en installation de gouttières, pour être assuré d’obtenir un résultat impeccable qui dure dans le temps. De plus, ledit expert pourra donner de judicieux conseils quant à l’entretien des gouttières, pour qu’elles puissent bénéficier d’une durée de vie conséquente.

Pour bénéficier d’une performance de gouttières quatre saisons par année, il faut contacter les experts en la matière!