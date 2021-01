Pourquoi une bonne posture au travail est-elle importante ?

À la maison comme au bureau, on n’arrête pas de nous dire de garder une bonne posture et de nous tenir bien droit. Ce qu’on nous dit moins, ce sont les raisons. Heureusement, nous sommes là pour vous expliquer à quel point une mauvaise posture au travail peut vous affecter physiquement et psychologiquement.

On évite les douleurs

En vous tenant bien droit, vous faites en sorte que votre colonne vertébrale soit bien alignée. Et si c’est le cas, vos muscles et toutes les parties de votre corps pourront fonctionner harmonieusement, sans que vous ayez à fournir de gros efforts. Ainsi, vous évitez les douleurs au niveau du dos et de la tête.

En plus des maux de dos, une mauvaise posture peut aussi être la cause d’un syndrome du canal carpien. Donc, si vous ne faites pas suffisamment attention à la position que vous adoptez au bureau, vous pourriez finir par passer une chirurgie du canal carpien.

On protège ses articulations

Lorsque vous restez dans une mauvaise position trop longtemps, votre colonne vertébrale n’est pas bien alignée et elle exerce une pression sur les articulations. De ce fait, vous pouvez ressentir des douleurs à ce niveau ou souffrir de maux de tête.

Par ailleurs, une mauvaise posture augmente aussi le risque d’usure des articulations. Et sur le long terme, cela peut causer une restriction de l’amplitude du mouvement et de l’arthrite.

On a plus d’énergie

De nombreux travailleurs se plaignent de souffrir d’une baisse d’énergie dans l’après-midi. La cause en est simple : lorsque vous vous asseyez avec la colonne qui n’est pas bien droite, tous les muscles de votre corps sont fortement sollicités pour vous maintenir en position. Alors que si vous vous tenez correctement, vous n’avez pas à faire de gros efforts et vous aurez donc plus d’énergie à consacrer à votre travail.

On a un meilleur moral

Des études ont démontré qu’une mauvaise posture peut affecter la qualité du sommeil. Et lorsqu’on manque de sommeil, on est forcément plus fatigué. Pourtant, la fatigue et le stress du boulot ne font pas bon ménage. En effet, une fois que vous serez sous pression, vous serez de mauvaise humeur et vous risquez de vous faire surnommer « grincheux » par vos collègues. Le pire c’est que si tout cela dure trop longtemps, votre mauvaise posture peut vous conduire à une dépression.

Maintenant que vous connaissez les dangers d’une mauvaise posture, adoptez la bonne. Ayez une position neutre, maintenez l’alignement de votre corps et évitez de rester assis ou dans une position statique trop longtemps. En outre, n’hésitez pas à vous aider en utilisant des équipements conviviaux comme des sièges et des bureaux ergonomiques.