10 000 $ de denrées alimentaires amassées grâce aux entreprises de la région

Grâce à la générosité des entrepreneurs de la région, le IGA Express de Shawinigan est celui au Québec qui remet le plus de denrées alimentaires à sa banque alimentaire locale, soit le Centre Roland-Bertrand, à quelques jours de Noël.

La Guignolée IGA 2020 a permis d’amasser près de 1 000 sacs, contenant chacun six produits d’ici, qui ont été remis au Centre Roland-Bertrand de Shawinigan.

« Tous les IGA et les IGA Express du Québec prennent part à la Guignolée IGA 2020 jusqu’au 31 décembre. Dans le cadre de cette collecte, chaque personne qui le souhaite peut se procurer un sac de denrées alimentaires au coût de 10$. Celui-ci est garni de six produits locaux et remis à la banque alimentaire locale », explique Éric Labranche, gestionnaire des IGA Express de Shawinigan et de Trois-Rivières.

Mais ce qui s’est produit à Shawinigan est hors du commun.

Les entreprises de la région se sont succédé afin de remettre 50 sacs, soit 500 $ chacun en denrées, au Centre Roland-Bertrand.

Impressionnante vague

« L’événement a pris une ampleur inespérée! Les entreprises venaient me voir et voulaient toutes contribuer à l’impressionnante vague de solidarité », renchérit M. Labranche, en ajoutant fièrement que la succursale shawiniganaise IGA Express est celle au Québec ayant vendu le plus de sacs de denrées cette année.

Le Groupe Konex, le Docteur du Pare-Brise, l’Élite du Revêtement, Plomberie Mont-Carmel, l’équipe Remax Bruneau-Côté, le bar le Picasso, Vitrerie Clétech, Hydraulique Services Lefebvre, Groupe Mondou, Toiture et Isolation SG, Alarmes Mauriciennes, Alignement Patenaude, BMR Pierre Naud, Gestion Construction Steeve Doucet, Peinture Robert Dupont et JY Martel Transports sont les entreprises qui ont pris part au grand mouvement de solidarité dans la région.

« L’aide d’Éric Labranche, de son équipe et de toutes les entreprises a été grandement appréciée! Leur contribution aux paniers de Noël permet au Centre Roland-Bertrand d’offrir des paniers de grande qualité aux familles dans le besoin », mentionne pour sa part Frédéric Trudelle, directeur général du Centre Roland-Bertrand, en ajoutant que cette année, ce sont près de 800 familles de Shawinigan et de Shawinigan-Sud qui recevront l’aide alimentaire de l’organisme.