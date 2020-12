Banque alimentaire : Alignement Patenaude fait aussi sa part

L’entreprise shawiniganaise Alignement Patenaude vient à son tour de faire don de 500$ en denrées alimentaires à la banque alimentaire du Centre Roland-Bertrand.

« C’est important pour nous de donner dans notre communauté. Nous nous sommes impliqués dans le Noël du pauvre, mais également auprès de la Fondation de la SSS de l’Énergie », souligne Simon Cantin, directeur d’Alignement Patenaude.

Quand le mouvement de solidarité a débuté dernièrement envers la banque alimentaire du Centre Roland-Bertrand et que les entreprises de Shawinigan se sont succédé afin de donner généreusement, l’équipe d’Alignement Patenaude a décidé de faire sa part.

À l’instar de près d’une dizaine d’entreprises du grand Shawinigan, Alignement Patenaude s’est procuré 50 sacs de denrées alimentaires au coût de 10$ via la Guignolée IGA 2020. Ces derniers sont garnis de six produits locaux et remis au Centre Roland-Bertrand qui assure la distribution des paniers sur le territoire shawiniganais.

« L’année 2020 a été particulièrement difficile pour plusieurs familles. Il était important pour nous de finir l’année de belle façon en appuyant une autre cause qui nous tient à cœur, ici, à Shawinigan », termine M. Cantin.