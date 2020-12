Vitrerie Clétech remet à son tour 500$ en denrées alimentaires au Centre Roland-Bertrand

Éric Giroux, le propriétaire de la Vitrerie Clétech située à Notre-Dame-Du-Mont-Carmel, ainsi que son équipe ont décidé eux aussi de contribuer aux paniers de Noël de la région cette année.

500$ de denrées alimentaires ont été remis dernièrement au Centre Roland-Bertrand de Shawinigan.

« Nous avons entendu l’appel sur les réseaux sociaux. Plusieurs entreprises qui ont la possibilité de le faire sont invitées à acheter des sacs de denrées alimentaires via la Guignolée IGA 2020. Nous avons donc décidé d’acheter 50 sacs de denrées au coût de 10$ chacun. Cette année est particulière pour plusieurs et il est plus que jamais important d’être solidaire envers les familles dans le besoin », mentionne le propriétaire de Vitrerie Clétech, Éric Giroux.

M. Giroux rappelle que la Guignolée IGA 2020 est en place dans les supermarchés IGA et dans les IGA Express jusqu’au 31 décembre.

Les personnes ou les entreprises sont invitées à se procurer des sacs de denrées alimentaires. Ces derniers seront garnis de six produits d’ici et remis au Centre Roland-Bertrand qui assure la distribution des paniers de Noël sur le territoire de la ville de Shawinigan.

Parmi les produits que peuvent contenir les sacs, notons les conserves de toutes sortes, les pâtes alimentaires, des collations pour enfants, etc.

Dernièrement, une grande vague de solidarité a débuté dans la grande région de la Mauricie. Les entreprises se succèdent afin de donner généreusement aux paniers de Noël.

« Nous nous comptons chanceux comme entreprise dans tout ce contexte de pandémie. Il était important pour nous de contribuer à notre façon aux paniers de Noël », conclut M. Giroux.