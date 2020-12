Le Bar Le Picasso embarque à son tour dans la vague régionale de générosité

Le Bar Le Picasso embarque à son tour dans la grande vague régionale de générosité envers les démunis qui a été lancée sur les réseaux sociaux par les propriétaires de l’entreprise Groupe Konex.

Il a remis hier l’équivalent de 500$ en denrées alimentaires au Centre Roland-Bertrand.

« Par le passé, nous nous sommes mobilisés pour différentes causes, comme le cancer. Mais cette année, nous avons entendu l’appel à la mobilisation pour les paniers de Noël et nous avons décidé d’embarquer dans le mouvement. C’est important de se serrer les coudes à l’approche des Fêtes et de donner quand on peut le faire », explique la propriétaire du Bar Le Picasso, Manon Fortin.

Souhaitant faire la différence auprès des familles de la région dans le besoin, la propriétaire de l’établissement s’est procuré 50 sacs de denrées au coût de 10$ chacun via la Guignolée IGA 2020.

Ces derniers seront garnis de six produits d’ici et remis au Centre Roland-Bertrand qui assure la distribution des paniers de Noël sur le territoire de la ville de Shawinigan.

Parmi les produits que peuvent contenir les sacs, notons les conserves de toutes sortes, les pâtes alimentaires, des collations pour enfants, etc.