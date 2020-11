L’entreprise shawiniganaise Konex s’implique dans la distribution des paniers de Noël

L’entreprise shawiniganaise Konex, spécialisée dans l’importation et la distribution de produits tels que des accessoires électroniques, chargeurs de téléphone, lunettes de soleil et gel désinfectant, vient de s’associer au IGA Express de Shawinigan dans le but de distribuer 50 sacs de denrées alimentaires aux familles du coin dans le besoin.

Éric Labranche, gestionnaire du IGA Express de Shawinigan, ainsi que Pierre-Hugues Lavergne et Kevin Arbour, respectivement président et vice-président de Konex, cherchaient un moyen de s’impliquer auprès de la population de Shawinigan à l’approche de la période des Fêtes.

Les supermarchés IGA et les IGA Express proposent cette année à tous ceux qui le peuvent d’acheter des sacs de denrées au coût de 10$. Ces derniers seront remis à un organisme local.

De fil en aiguille, les trois hommes d’affaires en sont venus à l’idée que Konex se procure 50 sacs (pour un total de 500$) au IGA Express de Shawinigan. Ils seront ensuite remis au Centre Roland-Bertrand qui assurera la distribution dans les familles.

Redonner à la collectivité

« Il est très important pour notre organisation de redonner aux collectivités qui nous aident à prospérer et nous avons plusieurs projets à venir pour l'année 2021. Nous sommes tous dans le même bateau pour la gestion de la crise actuelle et ça fait partie de nos valeurs de se serrer les coudes pour la traverser », mentionne le président de Konex Pierre-Hugues Lavergne.

En cette période de crise particulièrement difficile, l’aide alimentaire sera grandement appréciée dans plusieurs familles du secteur.

« Nous sommes conscients des dommages collatéraux que la COVID-19 a créés auprès des gens récemment et il nous fait plaisir de faire des actions qui peuvent les aider moralement ou monétairement durant ces périodes difficiles », ajoute pour sa part Kevin Arbour, vice-président de Konex.

La Guignolée IGA 2020 permet à tous ceux qui le souhaitent de se procurer un sac-cadeau au coût de 10$, ce dernier sera garni de six produits d’ici et remis au Centre Roland-Bertrand de Shawinigan.

« Nous sommes au fait que la COVID-19 a affecté grand nombre d’entreprises. Par contre, toutes les entreprises qui ont été épargnées sont invitées à prendre part à la Guignolée et à contribuer aux banques alimentaires locales », conclut Éric Labranche, gestionnaire des IGA Express de Shawinigan et de Trois-Rivières.