La magie des fêtes arrive au centre-ville de Trois-Rivières

Trois-Rivières Centre créera des parcours thématiques afin de faire vivre la féérie du temps des fêtes au cœur de la ville.

À l’occasion des trois premières fins de semaine de décembre, la magie du temps des fêtes s’invitera au centre-ville.

Deux volets et trois parcours seront proposés.

Le premier volet s’adresse aux familles et sera offert les samedis et les dimanches de 10 h à 16 h.

Un parcours familial avec pour mission « Sauver Noël ! » transportera petits et grands dans une quête afin de trouver la boite aux lettres officielle du père Noël que les gnomes ont cachée au centre-ville.

Tout au long du parcours seront aussi disposées des énigmes que les enfants accompagnés de leurs parents auront à résoudre afin d’accéder à la prochaine étape.

Pour finir, une activité surprise leur sera offerte afin de poursuivre à la maison.

Le deuxième volet s’adressera à tous et sera offert les vendredis et les samedis soir de 17 h 30 à 20 h 30.

Soirées gourmandes

Les soirées seront plutôt gourmandes, avec les parcours formés de restaurateurs du centre-ville trifluvien.

Un choix de parcours sera offert aux gourmands : divertissant ou gastronomique.

De plus, partenaire de l’initiative, Culture Trois-Rivières égayera les parcours de soirées avec des éléments de surprises culturelles.

La présidente de Trois-Rivières Centre, Joanie Turcotte, est très heureuse de la concrétisation du projet.

« Cette offre apportera de la magie au moment où nous en avons tous besoin et aidera à faire rayonner nos commerces et nos restaurateurs, à supporter l’activité économique du cœur de notre collectivité et à créer une ambiance unique qui s’adresse à l’ensemble de la population. »

Réfléchi afin de respecter les règles sanitaires mises en place et approuvé par la santé publique, le projet aura lieu, peu importe la couleur de notre zone.

Réserver son ou ses parcours

Afin de respecter les règles sanitaires, les parcours accueilleront un nombre limité de « bulles familiales ». C’est pourquoi il est important de réserver la ou les plage(s) horaire(s) désirée(s).

Les réservations débuteront à 9 h ce mercredi 25 novembre. L’ensemble de l’information se trouve à partir du lien suivant : trcentre.ca/noel.

Parcours de jour : 5 et 6 décembre — 12 et 13 décembre — 19 et 20 décembre

Parcours de soir : 4 et 5 décembre — 11 et 12 décembre — 18 et 19 décembre

Les restaurateurs participants aux parcours gourmands Parcours divertissant seront : Angéline, Le Brasier 1908, Café Frida, Le temps d’une pinte, Madame Woo et Manoir du Spaghetti.

Parcours gastronomique : Le Buck pub gastronomique, Les Contrebandiers, Le Lupin, Le Pot papilles et cocktail, Poivre Noir et Rouge vin.