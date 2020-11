Une nouvelle BD gratuite pour lutter contre les préjugés envers les personnes handicapées

Le Regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de la région Mauricie (ROP Mauricie) lance un nouvel outil de sensibilisation et de réflexion fort original contre les préjugés envers les personnes handicapées.

Celui-ci prend la forme d’une bande dessinée destinée aux jeunes enfants et intitulée « Il était une fois… toi et moi. Six histoires différentes… sur la différence! »

Pour sa réalisation, le ROP Mauricie a fait appel à l’expertise des Éditions Dans la tête, par l’entremise de l’auteur François St-Martin et l’illustrateur Marc Bruneau, créateurs de la série Dans la tête de François.

En collaboration avec des organismes membres du regroupement, différentes saynètes ont été imaginées afin d’illustrer le quotidien de personnes vivant avec un handicap.

Celles-ci ont par la suite été scénarisées et mises en image par le duo de bédéistes.

Le tout se décline en une brochure grand format comportant six histoires sous forme de bande dessinée, accompagnées de jeux.

Il y est question, entre autres, de déficience intellectuelle, de trouble du spectre de l’autisme, ainsi que de déficience motrice et sensorielle.

Une trousse complète

La trousse complète offerte gratuitement comprend une bande dessinée pour chaque enfant, un document d’accompagnement pour les éducateurs(trices) et les enseignants(es), ainsi qu’une affiche.

L’initiative a vu le jour dans le cadre du projet de sensibilisation à la réalité des personnes handicapées, grâce à la participation financière de l’Office des personnes handicapées du Québec.

Pour plus informations ou pour obtenir des exemplaires : ROP Mauricie, 819 372-1036 ou [email protected]