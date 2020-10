État de situation en Mauricie et le Centre-du-Québec

Les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec comptabilisent chacune 29 et 18 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Depuis le dernier bilan, 59 personnes se sont rétablies de la COVID-19.

Situation des éclosions au CHAUR

Le Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) est actuellement aux prises avec des éclosions sur trois de ses unités de soins, soit les unités en neurologie, chirurgie et COVID.

Neurologie (2J)

Ce 20 octobre, il y a 20 usagers et 33 membres du personnel déclarés positif à la COVID-19. Les cas positifs chez les usagers ont été transférés à l’unité COVID.

Il ne reste que trois usagers encore hospitalisés sur cette unité et un dépistage systématique aux cinq jours est réalisé auprès du personnel et des usagers.

Chirurgie (4J)

Dans cette unité, six usagers, qui ont été transférés à l’unité COVID et quatre membres du personnel ont reçu un résultat de test positif à la COVID-19.

Un dépistage systématique des usagers a été réalisé les 16 et 17 octobre dernier et un dépistage systématique est aussi en cours chez le personnel. Seuls les employés symptomatiques sont retirés du milieu de travail.

COVID (4N)

Finalement, il y a une éclosion de COVID-19 parmi les employés de l’unité COVID au CHAUR, alors que quatre membres du personnel ont été déclarés positifs.

Un dépistage systématique se fait présentement auprès des employés et comme pour les autres unités, seuls les employés symptomatiques sont retirés en attendant leur résultat de dépistage.

Le CISSS MCQ rappelle que des mesures de prévention et un contrôle des infections sont en place dans l'ensemble des centres hospitaliers pour assurer la santé et la sécurité des usagers et des visiteurs.

Dépistage : la prise de rendez-vous en ligne maintenant disponible

Le service de prise de rendez-vous en ligne pour un dépistage de la COVID-19 est accessible depuis aujourd’hui en utilisant le portail Clic Santé ( Clicsanté.ca ).

Cette plateforme peut être utilisée pour prendre rendez-vous dans l’ensemble des cliniques de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Ceci permettra un accès aux tests de dépistages de la COVID-19 encore plus facile et rapide pour la population.

Prendre note que le numéro 1 877 644-4545 demeure également disponible pour la prise de rendez-vous via téléphone et qu’avant de prendre rendez-vous pour un test de dépistage, la population est toujours invitée à compléter l’ outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19