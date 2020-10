Tandem Mauricie déménage dans de nouveaux locaux

Tandem Mauricie est au service de la population de la région depuis maintenant 30 ans. L’organisme a acquis dernièrement une nouvelle bâtisse et vient de déménager sur la rue Laviolette, en plein cœur de Trois-Rivières.

« Nous sommes très bien situés et nos locaux sont adaptés aux besoins grandissants de l’organisme. Notre clientèle y trouvera un accueil chaleureux et y retrouvera notre équipe respectueuse et engagée », souligne la directrice générale de Tandem Mauricie, Faye Héroux, en ajoutant que l’équipe d’intervenants s’est également agrandie dans les dernières années.

L’organisme communautaire réalise des activités de prévention et de sensibilisation sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Anciennement connu sous le nom de Sidaction Mauricie, l’organisme a su faire évoluer ses services en fonction des réalités et des besoins des gens du milieu.

Maintenant, l’équipe travaille, certes à la lutte aux ITSS, mais sensibilise également les personnes rejointes à la consommation sécuritaire de substances psychoactives et à la prévention des surdoses. Les ateliers de prévention, la sensibilisation en ligne et l’intervention de proximité sont des approches préconisées par l’organisme.

« Notre trentième année d’existence est synonyme de changement pour notre organisation. Nous avons d’abord remplacé le nom de Sidaction pour Tandem, un nom plus représentatif de nos services et de notre clientèle. Puis, dans la même veine, nous voulions des locaux à notre image, où notre clientèle se sentirait bien accueillie et pourrait développer un sentiment d’appartenance accru. Notre déménagement vient clore la boucle de cette année de changement et reflète bien qui nous sommes! », ajoute Mme Héroux.