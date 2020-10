Le gouvernement va de l’avant avec le doublement des voies de l’autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, et le député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones d’innovation), Donald Martel, confirment le doublement des voies de l’autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie afin de sécuriser, une fois pour toutes, ce lien routier stratégique au Centre-du-Québec.

Si l’Assemblée nationale adopte le projet de loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure, déposé par la présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, Sonia LeBel, les travaux de ce projet débuteront dès 2022, ce qui représente un gain significatif de trois ans sur l’échéancier habituel.

« Je suis heureux de voir notre gouvernement mettre en marche ce projet pour lequel j’ai beaucoup travaillé. À terme, sa réalisation profitera à tous les usagers de l’autoroute 55, puisqu’ils circuleront désormais sur une route sécuritaire et adaptée à la réalité d’aujourd’hui. Pour mes concitoyennes et concitoyens qui habitent dans le secteur, cette nouvelle sera particulièrement bien accueillie, puisque des intersections problématiques disparaîtront. Enfin, l’économie régionale profitera certainement de ces améliorations importantes à notre réseau routier. Comme député, je continuerai à suivre de près le cheminement du dossier », a fat savoir Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones d’innovation)

« L’autoroute 55 est un axe routier important pour la région du Centre-du-Québec et ce projet permettra d’en améliorer la fluidité. Ce projet, en plus de contribuer à la relance, aura des effets positifs sur notre économie locale et régionale », a ajouté André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec