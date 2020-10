La Ville et la MRC de Bécancour sensibilisent pour contrer la 2e vague

La Ville et la MRC de Bécancour lancent une campagne de sensibilisation auprès de leur population afin d’inciter les citoyens à rester le plus possible à la maison et dans leur région en cette période de pandémie.

Le maire de la Ville de Bécancour, Jean-Guy Dubois, ainsi que le préfet de

la MRC de Bécancour, Mario Lyonnais, se prêteront au jeu de porte-paroles avec des capsules préenregistrées diffusées à la radio.

Le message se veut clair et simple : les citoyens ont jusqu'à fin octobre pour casser la vague. Le tout va en concordance avec le message actuel véhiculé avec les instances gouvernementales.

Les enjeux de la préservation de la santé des citoyens, des services hospitaliers et de la survie des commerces et entreprises sont primordiaux pour la Ville et la MRC de Bécancour. Le fait de limiter au maximum les contacts sociaux, de rester en cellule familiale, de réduire les déplacements non nécessaires et de respecter les règles sanitaires en place sont des mesures qui contribueront au maintien du système de santé.

L'achat local au premier plan

De nombreuses initiatives pour favoriser l’achat local ont été mises en place depuis mars 2020 et contribuent, elles aussi, à la pérennité de nos commerces/entreprises.

Le site d’achat en ligne www.panierlocal.ca, le service de livraison et d’achat en ligne du Marché Godefroy (https://boutique.marchegodefroy.com), le passeport rabais créé par Tourisme Bécancour, les nombreux programmes offerts par la Ville et la MRC de Bécancour (report de taxes, services de consultations, prêts, subventions) ne sont que quelques exemples d’initiatives entreprises dans le cadre de cette pandémie pour soulager notre force économique.

« Encourager les entrepreneurs et leur montrer qu'ils ont l'appui des citoyens est à la fois un message de solidarité et d’appel à la conscientisation de tous, explique le maire de la Ville de Bécancour, Jean-Guy Dubois. On demande aux citoyens de respecter les mesures sanitaires et les consignes, comme quoi plusieurs d’entre nous ne pourront passer un temps des Fêtes en famille et c’est aussi l’une des dernières choses souhaitées... »

Pour le préfet de la MRC de Bécancour, « il est primordial de casser la transmission de ce virus, nous nous devons comme citoyen de faire des efforts. Je vous demande un premier effort en évitant les interactions sociales pendant 28 jours, pour protéger notre communauté, nos proches, nos amis et notre famille. Puis, un deuxième effort en consommant localement. Chaque achat que vous effectuerez dans les entreprises d’ici fera la différence et nous permettra à tous passer à travers la pandémie. Faites partie de la solution pour la santé de notre population et notre économie ».