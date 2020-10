Réouverture d’un hébergement​ alternatif à l’École nationale de police du Québec

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ) et l’École nationale de police du Québec (ENPQ) annoncent la réouverture, dès ce jeudi 8 octobre, d’un hébergement alternatif de 101 places pour accueillir des personnes atteintes de la COVID-19.

Dans le contexte actuel, l’ouverture de ce site non traditionnel de soins est incontournable pour limiter la contagion à l’intérieur des ressources d’hébergement dans la communauté et permettre le confinement sécuritaire des usagers.

Soins, services, logement et nourriture

Les équipes du CIUSSS MCQ et de l’ENPQ se sont affairées, au cours des dernières heures, à remettre en place les services nécessaires à l’accueil des usagers COVID-19 positifs et à s’assurer de fournir un milieu sécuritaire sur le plan sanitaire autant pour les usagers, l’ensemble du personnel sur place et la population de Nicolet.

Les différentes commodités du pavillon de l’ENPQ permettent ainsi au CIUSSS MCQ de donner des soins et services, de loger et de nourrir les usagers. Outre l’hébergement, l’ENPQ assure la production des repas, la buanderie et l’entretien ménager des lieux.

« Nous sommes très reconnaissants envers l’ENPQ pour cette réouverture. L’un de nos objectifs les plus importants présentement est de protéger les personnes vulnérables, de limiter la propagation du virus et de soutenir les partenaires des résidences et des ressources qui font actuellement un travail des plus précieux » souligne Chantal Bournival, directrice adjointe assurance qualité, gestion des mécanismes d’accès et soutien à la Direction du programme de soutien à l'autonomie de la personne âgée (SAPA) du CIUSSS MCQ.

Aucune visite autorisée, sauf aide humanitaire

Il est à noter qu’aucune visite n’est permise dans ce lieu, mis à part pour des raisons humanitaires. De même, les résidents ne sont pas autorisés à faire des sorties à l’extérieur.

Des téléphones et des tablettes électroniques sont toutefois à leur disposition afin d'établir des communications avec leurs proches. Les règles de prévention et de contrôle des infections sont respectées par le personnel présent sur le site, notamment par le port des équipements de protection et l’application des recommandations émises par la Santé publique.

Par ailleurs, ce pavillon d’hébergement est complètement indépendant du reste des installations de l’ENPQ. Une passerelle le relie au bâtiment principal de l’ENPQ, et l’accès à cette passerelle est fermé.

Lors de la première vague, le CIUSSS MCQ devait prévoir l’ouverture d’un hébergement alternatif pour des personnes de 18 ans et plus atteintes de la COVID-19 résidant à l'intérieur de résidences privées pour aînées, ressources intermédiaires, ressources de type familial ou autres et n’étant pas en mesure de respecter les mesures de confinement dans leurs milieux de vie.