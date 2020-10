Des paniers de produits locaux pour soutenir l’économie en Mauricie

C’est lors de son lancement 2020 en mode virtuel que la Jeune Chambre de la Mauricie (JCM) a annoncé le retour de ses paniers de produits locaux, une initiative conjointe avec la plateforme Explore Trois-Rivières.

Avec la pandémie actuelle, l’année 2020-2021 s’annonce toute particulière. Les commerces étant déjà affectés par la crise, il était important pour la JCM de soutenir ses membres et de favoriser l’achat local afin de contribuer à la relance économique régionale.

« Lors de notre campagne de financement participatif cet été, nous avions testé la formule des paniers surprises de produits locaux et vu le succès qu’on a eu et les retombées concrètes chez nos membres, on a décidé de

renouveler l’expérience et de la bonifier en s’associant à Explore Trois-Rivières », dévoile Alexa Hamel, présidente de la JCM.

Actuellement, ce sont deux paniers qui sont en vente sur la plateforme, soit un panier « Cocooning » au coût de 35 $ et un panier des Fêtes au coût de 75 $. Afin de favoriser un partage équitable dans les commerces de la Mauricie, les produits offerts dans ces paniers seront répartis de façon aléatoire, mais en s’assurant de garder la même valeur.

« C’est une option clé-en-main pour faire découvrir des produits locaux uniques. Vous pouvez vous les procurer pour vous gâter, pour offrir à vos proches et même pour remercier vos employés et votre clientèle », souligne Audrey Toupin, associée chez Explore Trois-Rivières.

Pour le détail complet et l’achat des paniers : www.exploretroisrivieres.com/paniers-locaux

Une programmation 2020-2021 renouvelée

En plus des paniers de produits locaux, la JCM a profité de son lancement pour faire connaître une partie de sa programmation 2020-2021.

« Il va sans dire que c’est une année où il faudra se montrer flexible dans nos activités afin de bien respecter toutes les règles sanitaires. Présentement, on ne peut pas confirmer que nos événements se tiendront en présentiel ou en virtuel, mais nos incontournables y sont et on se donne l’opportunité de travailler sur d’autres projets pour bien répondre aux besoins de nos membres et soutenir la relance économique », explique Joannie Bournival, directrice générale de la JCM.

Ainsi, la JCM annonce la tenue de cinq Déjeuners Lève-Tôt et de son habituel Gala Edis qui se tiendra plus tard en mai 2021. En plus de ces activités assurées, elle prévoit, si la situation le permet, le retour de son Tournoi de golf pour l’été 2021 et l’ajout d’une activité de tables tournantes au retour des fêtes.