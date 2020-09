Renforcer l'aluminium efficacement

L’aluminium est un métal qui possède beaucoup d’avantages : il est très léger, il est résistant, il ne rouille pas, il est esthétique et recyclable à 100%. Cependant, il est encore possible de l’améliorer en le renforçant. Comment ? Cette technique est l’anodisation d’aluminium.

L’anodisation d’aluminium peut s'apparenter à une expérience de chimie. Il peut être difficile à mettre en place et nécessite du matériel technique qui n’est pas accessible à tout le monde. Enfin, cette technique est complexe pour quelqu'un qui n'a pas de compétences dans le domaine.

Qu’est-ce que l’anodisation d’aluminium ?

L’anodisation d’aluminium consiste simplement en une série de bains puis de rinçage. On utilise une solution d’acide sulfurique et des électrodes branchées en cathode. L’aluminium joue donc le rôle d’anode dans le montage. On fait aussi traverser le bain par un courant continu.

Concrètement, qu’est-ce qu’il se passe ?

Une électrolyse est provoquée grâce au courant ce qui produit de l’oxygène capté ensuite par la pièce d’aluminium. Cela va former l’oxyde d’aluminium.

Qu’est-ce que l’oxyde d’aluminium et quel est son but ?

L’oxyde d’aluminium, également appelé alumine, est, comme son nom l’indique, de l’aluminium oxydé. Il faut savoir qu’une pièce d’aluminium ne s’oxyde que très rarement naturellement. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, une fine couche d’oxydation ne détruit pas, mais protège l’aluminium : c’est pour cela que anodisation d’aluminium est utilisée. C'est aujourd'hui la technique la plus appréciée pour rendre l'aluminium plus solide.

Que faut-il savoir pour réaliser l’anodisation d’aluminium ?

Il est important de prendre le temps de réaliser l’opération. Il faut mettre la pièce une première fois dans le bain afin de préparer la surface. Le second bain permet de créer le revêtement d’oxyde, le troisième sert à l'éventuelle colorisation et le quatrième et dernier bain à la stabilisation.

Quels sont les avantages de l’anodisation d’aluminium ?

Ce procédé confère plusieurs avantages :

Une résistance accrue à la corrosion, à l’usure et à la chaleur;

Une utilisation réduite des produits chimiques ;

Un meilleur isolement thermique et électrique;

Une surface plus belle et plus propre

Une possibilité de colorer les pièces, uniquement si cela est désiré

Pour conclure, l’aluminium est un métal qui est déjà très apprécié à l’état naturel, mais qui peut l’être encore plus si l’on accepte de réaliser ce travail d’anodisation. Nous espérons que cet article vous aidera à renforcer efficacement vos pièces d’aluminium !