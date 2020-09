Jour de rentrée pour plus de 340 nouveaux préposés aux bénéficiaires

C’est le début d’un nouveau chapitre pour plus de 340 nouveaux préposés aux bénéficiaires (PAB) qui, après trois mois de formation et de jumelage en milieu de travail, commencent leur emploi au sein de nos 27 CHSLD.

« Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir nos nouveaux diplômés! S’ils ont acquis si rapidement les rudiments du métier, c’est qu’ils ont pu compter sur une formation de qualité auprès de nos partenaires des centres de formation professionnelle et sur le soutien de nos PAB avec qui ils ont été jumelés durant leur stage. Nous avons à cœur cette belle relève et nous sommes reconnaissants de leur engagement et de leur enthousiasme à intégrer nos équipes en CHSLD », souligne Jean-François Équilbec, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUSSS MCQ.

À temps complet pour au moins un an

En poste à temps complet dès aujourd’hui, ceux-ci prendront part à différentes formations en plus d’être orientés par des PAB d’expérience. Ils les accompagneront au cours de leurs premières journées de travail auprès des résidents.

Rappelons que ceux-ci seront en poste en CHSLD pour une période d’au moins un an. Cela permettra de soutenir le personnel déjà en place, tout en apportant des soins et services de qualité et du réconfort aux résidents.

Pour plusieurs équipes, comme celles des centres d’hébergement Mgr Paquin et de Sainte-Thècle, l’arrivée de ces nouvelles recrues est une bénédiction.

Une deuxième cohorte cet automne

Une deuxième cohorte de formation accélérée de trois mois débutera à la mi-octobre. Au total, ce sont 176 bourses disponibles pour la région, dont 172 pour le CIUSSS MCQ. Celles-ci visent principalement les travailleurs actuels du réseau de la santé, comme nos aides de services.

Le CISSS va travailler avec les centres de formation professionnelle Paul-Rousseau à Drummondville, Bel Avenir à Trois-Rivières et Vision 2020 à Victoriaville afin d’offrir une formation de qualité aux futurs PAB. Les détails seront dévoilés cet automne.