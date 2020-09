Pont Laviolette: début des travaux avec circulation à contresens

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que les travaux aux membrures du pont Laviolette débuteront cette nuit avec la mise en place d’une circulation à contresens de soir et de nuit. Cette entrave sera effective du dimanche au vendredi de 19 h 30 à 6 h 30 et du vendredi au samedi de 20 h à 9 h 30, et ce, jusqu’à la fin du chantier prévue en novembre.

Les travaux aux membrures du pont entraîneront de courtes fermetures complètes, d’une durée approximative de 1 h 30 chacune, deux fois par nuit, dans les nuits du lundi au jeudi, de 0 h 30 à 2 h et de 3 h à 4 h 30. Les fermetures débuteront dans les nuits du dimanche au lundi et se termineront les jeudis matin à 4 h 30. Ces entraves seront effectives au cours des semaines à venir. La date de début de ces fermetures sera annoncée au moment opportun aux usagers de la route.

Le Ministère explique qu'il est « conscient des répercussions de ces fermetures, bien que celles-ci soient de courte durée et de nuit. Elles sont toutefois incontournables afin que les travaux soient exécutés en toute sécurité, autant pour les usagers de la route que pour les travailleuses et les travailleurs » .