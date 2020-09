Tout le monde à bord pour le spectacle À pleines voiles

En plein cœur de la pandémie est né un partenariat unique. Les organismes en culture et tourisme de la Mauricie ont tous répondu à l’appel de la Cité de l’énergie pour s’asseoir, virtuellement, autour d’une même table et créer deux projets rassembleurs. D’abord, le spectacle À pleine voiles, qui se tiendra à 18 h 30, le 17 septembre prochain, à l’Amphithéâtre Québecor de la Cité de l’énergie. Ensuite, les Capsules Coups de cœur Mauricie, qui seront dévoilées le 24 septembre.

Ce spectacle unique est mis en scène par Bryan Perro, qui a embarqué dans ce projet collectif avec enthousiasme : « Ce retour à la Cité de l’énergie est pour moi une occasion unique de mettre en scène l’incomparable talent des artistes de notre région », souligne-t-il.

Ce dernier fait équipe avec Jeannot Bournival, qui assure la direction musicale. Le duo a dévoilé la liste des artistes qui prendront part à cette grande célébration de la culture Mauricienne, notamment : Cindy Bédard, Fred Pellerin, Rémi-Pierre Paquin, Steve Hill, Jacques Newashish, Valérie Carpentier, Les Trifluviennes, Valérie Milot, Baptiste Prud’homme et Philippe Sly.

Spectateurs physiques et virtuels

À pleines voiles s’inscrit dans la grande relance de la culture et du tourisme en Mauricie. Afin d’avoir une grande portée auprès du public, le spectacle sera présenté en deux actes: d’abord, devant un public de 200 spectateurs à l’Amphithéâtre Québecor, véritable écrin en pleine nature aux abords de la rivière Saint-Maurice, le 17 septembre à 18h30.

Les 100 paires de billets disponibles seront mises en vente à compter du 1er septembre, à midi, sur citedelenergie.com/activites/apleinesvoiles.

Ensuite, le spectacle sera diffusé en ligne gratuitement sur la page Facebook de la Cité de l’énergie ainsi que sur les pages des différents partenaires régionaux, le 24 septembre à 19h.

Les Capsules Coups de cœur Mauricie le 24 septembre

Un second projet collectif a vu le jour au cours des derniers mois sous l’initiative de la Cité de l’énergie, celui-ci permettant un maillage inédit entre les intervenants de la culture et du tourisme de la région afin de faire rayonner ces deux secteurs. Rendu possible grâce au soutien de Tourisme Mauricie, ce projet consiste en la production de sept capsules vidéo professionnelles dans lesquelles des artistes de la région de la Mauricie présenteront leurs attraits coups de cœurs dans leur coin de pays. Ces capsules couvriront l’ensemble des trois villes et des trois MRC ainsi que la communauté Atikamekw.

Le dévoilement de ces capsules se fera le 24 septembre, alors que celles-ci seront intégrées dans la diffusion numérique du spectacle À pleines voiles.

« C'est avec enthousiasme et l'esprit tourné vers la relance que Tourisme Mauricie a accueilli le projet des capsules vidéo de la Cité de l'énergie. Le spectacle À pleines voiles, qui rassemble plusieurs artistes de l'ensemble des territoires de la Mauricie, est une démonstration de tout le talent mauricien. Les Capsules Coups de cœur Mauricie, quant à elles, pourront être utilisées de façon pérenne et s'inscrire dans l'esprit du programme Synergie que nous avons lancé suite à la pandémie », a soulevé Stéphane Boileau, directeur général de Tourisme Mauricie.