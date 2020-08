Six cas de légionellose déclarés à Trois-Rivières

Une enquête épidémiologique et environnementale est en cours. Pour le moment, aucune source commune de contamination n’a été identifiée. L’investigation se poursuit.

Qu’est-ce que la légionellose?

La légionellose est une maladie infectieuse peu fréquente au Québec et le risque de la contracter est plutôt faible pour les personnes en bonne santé. Elle est causée par la bactérie Legionella, répandue partout dans l’environnement, dans les eaux naturelles et artificielles, et se traite par des antibiotiques.

La légionellose s’attrape par l’inhalation de fines gouttelettes d’eau contaminée par la bactérie qui sont en suspension dans l’air par le biais par exemple de tours de refroidissement, de spas, de chauffe-eau, etc. Elle ne se transmet pas d’une personne malade à une autre et ne s’attrape pas en consommant de l’eau contaminée.

Qui sont les personnes le plus à risque de contracter la maladie?

Les personnes le plus à risque de contracter cette maladie sont les personnes dont le système immunitaire est plus faible (par ex. : cancer, transplantation), les fumeurs, les grands consommateurs d’alcool, les personnes âgées de plus de 50 ans, les hommes et les personnes ayant une maladie chronique telle que le diabète, une maladie respiratoire, une maladie cardiaque, etc. Les personnes en bonne santé présentent un très faible risque de contracter la maladie.

Quels sont les symptômes?