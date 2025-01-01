Du 15 novembre au 30 avril
Interdiction de stationnement de nuit à Shawinigan en vigueur
Dès ce soir, et ce jusqu'au 30 avril, les citoyens de la Ville de Shawinigan doivent s'assurer dès 17 h de chaque soir, s'ils ont l'autorisation de stationner leur véhicule dans la rue ou non, entre minuit et 7h.
On rappelle que lorsqu’il n’y a pas d’opération de déneigement ou de déglaçage, la Ville peut autoriser le stationnement dans la rue.
Cette procédure s’applique à l’ensemble des rues du territoire, à l’exception des endroits où des panneaux de signalisation indiquent que : le stationnement est interdit en tout temps et le stationnement avec vignette est permis.
Rappelons que pour les rues avec alternance saisonnière : lorsque le stationnement de nuit est « interdit », l’alternance indiquée sur les affiches de rue s’applique et que lorsque le stationnement de nuit est « autorisé », l’alternance indiquée sur les affiches de rue ne s’applique pas et les deux côtés de la rue sont accessibles au stationnement.
Important : uniquement du côté des numéros civiques pairs
Lorsque le stationnement est autorisé dans une zone, les véhicules peuvent uniquement être stationnés du côté des numéros civiques pairs.
Les seules exceptions sont pour les rues où il y a un terre-plein ou un îlot; le stationnement est autorisé du côté des habitations (pair ou impair), le stationnement du côté pair est interdit en tout temps; le stationnement est autorisé du côté impair ou s'il y a de l’alternance saisonnière; le stationnement est autorisé des deux côtés de la rue, tel que spécifié plus haut.
Comment s’informer?
L’information est disponible dès 17 h chaque jour : sur le Web au shawinigan.ca/sdn, sur l’application mobile Carecity et ainsi recevoir une alerte pour vérifier la carte des zones autorisées et interdites pour la nuit à venir ou au téléphone au 819 536-7200, option 8.
Pour savoir dans quelle zone vous vous situez (orange, turquoise, rose, mauve, grise ou bleue) réfèrez-vous aux cartes des secteurs disponibles en ligne (shawinigan.ca/sdn) ou dans les bibliothèques de la Ville.
Attention! Pour une même couleur de zone, le statut « autorisé » ou « interdit » peut différer selon le secteur, ce qui est un gain puisque cette façon de faire augmente la disponibilité du stationnement dans la rue la nuit.