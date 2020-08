Baseball: des Aigles à l'année

L'organisation des Aigles de Trois-Rivières, en collaboration avec Baseball 360 Trois-Rivières, innove et fait de ses programmes AA et Junior un programme de développement annuel.

La formation Junior Élite, qui fêtera sous peu ses 50 ans, fait figure de référence dans son circuit par le professionnalisme et la qualité de ses équipes, année après année. La structure AA est tout aussi un modèle dans le baseball associatif québécois ayant depuis sa naissance en 2012 développé ses joueurs et ses équipes dans une structure intégrée qui fait l’envie de plusieurs.

Les succès du programme des Aigles AA sont reconnus partout en province alors que les représentants Mauriciens cumulent les championnats provinciaux, les participations aux championnats nationaux, les sélections sur les équipes du Québec, etc.

Un complément de l'encadrement estival

Le tout est le fruit d’efforts soutenus de bénévoles dévoués et d’entraîneurs passionnés et hautement qualifiés qui accompagnement le développement de ces jeunes joueurs. C’est toute une structure travaillant dans la même direction, le développement et plaisir de nos jeunes qui se traduit éventuellement par le succès des équipes.

Soucieux de demeurer à l’avant-plan, les Aigles innovent de nouveau en lançant le programme de perfectionnement des Aigles qui vient en quelque sorte compléter l’encadrement estival en proposant à tous ses athlètes AA et Junior des entraînements supervisés par les entraîneurs des Aigles et autres entraîneurs invités, et ce, sur une base régulière à raison de deux fois par semaine, de septembre à mai.

« Le sport étude dans région de la Mauricie est déjà bien couvert au niveau baseball et fait de l’excellent travail, mais certains de nos athlètes font le choix de pratiquer d’autres sports durant l’hiver. Ce programme donne l’opportunité, pour tous les joueurs de notre structure, peu importe l’école qu'ils fréquentent, leur statut socioéconomique ou les autres sports qu'ils veulent faire pendant l’hiver, de pouvoir continuer leur développement et de garder la forme en saison morte, le tout accompagné par nos entraîneurs à un coût des plus abordables », explique le directeur général des Aigles, René Martin.

Les entraînements auront lieu au Stade Quillorama ainsi que chez Baseball 360 Trois-Rivières, partenaire au projet.