La SAQ poursuit le partage avec sa campagne pour les Banques alimentaires du Québec

Pour soutenir ses concitoyens qui font face à une situation alimentaire précaire liée à la pandémie de la COVID-19, la Société des alcools du Québec (SAQ) convie les Québécois à poser un geste de solidarité dans le cadre de sa campagne de la rentrée au profit des Banques alimentaires du Québec (BAQ), dont Moisson Mauricie / Centre-du-Québec est membre.

Lancée hier, la campagne invite sa clientèle qui sera de passage en succursale à contribuer en effectuant un don à la caisse ou en se procurant un emballage-cadeau ou une boîte en bois. L'action s'achèvera le 2 septembre.

De l'aide avant la rentrée

Pour Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction, il est important de récidiver avec une seconde campagne de levée de fonds cet automne, après le succès de celle réalisée le printemps dernier : « Dans les circonstances actuelles et avec la rentrée scolaire qui approche, il est important de pouvoir répondre aux besoins du plus grand nombre possible de personnes qui connaissent des difficultés à se nourrir convenablement à cette période de l’année. C’est pourquoi nous souhaitons faire notre part et continuer à partager avec ceux et celles dans le besoin. J’invite donc nos clients à être généreux pour soutenir les BAQ. ».

Boucar Diouf, parrain et ami solidaire de BAQ, insiste sur le fait que tous les gestes de solidarité sont importants : « Nous vivons présentement une crise hors du commun. Plus que jamais, la générosité des Québécois fera une différence dans la vie des plus démunis. Merci à vous qui avez compris, que bien avant les médicaments et les docteurs, l’humain est le meilleur remède pour son prochain. »

Appui financier depuis 11 ans

Depuis 11 ans, grâce à la générosité de sa clientèle et à l’engagement de ses employés, la SAQ a pu remettre plus de 7,9 M% au réseau des BAQ. Ces fonds permettent non seulement de répondre aux demandes d’aide qui lui sont adressées, mais aussi de bâtir des projets ou encore acquérir de l’équipement qui sert à mieux soutenir les gens dans le besoin.

Soulignons que le soutien financier de la SAQ est le plus important pour l’organisme qui soutient des banques alimentaires au quatre coins du Québec.