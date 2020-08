Nicolet annonce la réouverture progressive de la piscine du Centre sportif de l’ENPQ

La Ville de Nicolet rouvrira progressivement la piscine du Centre sportif de l’École nationale de police du Québec (lENPQ) à compter du mardi 8 septembre.

L’École nationale de police du Québec et la Ville de Nicolet avaient annoncé, il y a près de six mois, la fermeture de la piscine, des gymnases et de la salle d’entraînement en marge de la pandémie de la COVID-19.

Du 8 au 27 septembre inclusivement, ce sera le retour des bains corridors et familiaux. Les réservations sont obligatoires vu le ratio diminué suite aux recommandations de la Santé publique. L’équipe de l’ENPQ a formé des agents sanitaires à la Ville qui s’assureront de poser les questions relatives à la présence de symptômes ou le risque d’avoir été en contact avec quelqu’un qui aurait contracté le virus.

Reprise des cours de natation dès le 28 septembre (avec inscription du 14 au 23 septembre)

Les Services à la communauté annoncent aussi le retour des cours de natation de la Croix-Rouge ainsi que les autres cours disponibles (aquaforme, natation, etc.) à compter du 28 septembre. Tout comme pour les bains libres, ces cours auront une capacité d’accueil maximale diminuée. Certains horaires ont été décalés de façon à éviter l’engorgement des vestiaires.

Le Répertoire des loisirs, sports et culture contenant toute l’information pertinente pour les inscriptions sera publié dans le Courrier Sud du 3 septembre prochain pour les activités de cet automne. Vous y retrouverez tous les détails pour les cours ainsi que les coûts avec les nouveaux tarifs en vigueur.

Réservations (bains libres et corridors) et inscriptions obligatoires

Les citoyens sont invités à créer, si ce n’est déjà fait, leur profil d’utilisateur sur le service en ligne de la Ville de Nicolet (www.nicolet.ca). C’est de cette unique façon que les usagers pourront réserver leur place pour un bain libre, acquitter leur paiement pour utiliser les plages horaires de corridors (carte de bains) ou s’inscrire aux différents cours de natation tant pour les adultes que les enfants. La Ville de Nicolet peut annuler une plage horaire s’il n’y a pas assez d’inscrits et d’inviter les citoyens à en utiliser une autre.

Tous les détails se trouveront sous peu sous l’onglet "Piscine" des Services à la communauté sur le site Internet de la Ville de Nicolet au www.nicolet.ca.