À Nicolet, une première édition de cosplay se prépare pour fin août

Avis aux amateurs de Comiccon et cosplay ! À Nicolet, une première édition de l’événement Nicogeek au centre-ville se prépare pour les 29 et 30 août prochains.

Ce rassemblement se déroulera sur le terrain Cloutier et permettra d’accueillir un maximum de 250 fans par jour venus discuter de leur passion. Naturellement, il faut venir costumé.e.

L’activité est gratuite et pour y participer, les visiteurs doivent obligatoirement porter le masque et respecter les règles d’hygiène et de distanciation physique en vigueur.

Sur place, rencontrez un cosplayeur nicolétain, Omoshiroi-Kun, connu pour son cosplay de Naruto qui a fait ses débuts en 2013. Après un an sur l'application TikTok, il a atteint 167 000 abonnés. De plus, le photographe et cosplayeur Alexandre is fluffy cosplay sera présent pour offrir ses services. Les détails de l’évènement sont accessibles sur la page Facebook NicogeekNicolet.