Le Roépam publie une capsule vidéo choc pour une relance économique verte

Dans le contexte de la crise pandémique qui frappe la société québécoise, le Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome (ROÉPAM) souhaite rappeler aux élus qu’une autre crise, celle des changements climatiques, pointe déjà à l’horizon. Afin de sensibiliser les députés du gouvernement du Québec et l’ensemble de la population, le ROÉPAM a publié icet après-midi une toute nouvelle capsule vidéo d’éducation populaire autonome intitulée « La crise climatique… c’est maintenant! ».

Grâce à des images fortes et un message clair, la capsule vidéo vise à amener une prise de conscience au sein des individus, plus spécifiquement en ce qui concerne le projet de relance économique qui sera étudié l’automne prochain par les parlementaires du Québec.

« Les gens ne seraient pas dupes »

« Il ne peut y avoir de relance économique sérieuse sans donner la part du lion à l’environnement, car dans le cas inverse, cela reviendrait à nier le consensus scientifique sur les changements climatiques », déclare Marc Benoît, coordonnateur du ROÉPAM. Il ajoute d’emblée que l’actuel gouvernement du Québec serait bien mal avisé de valoriser le sérieux de l’apport des sciences dans sa lutte à la COVID-19, tout en refusant les données scientifiques sur la question environnementale. « Ce serait une contradiction particulièrement évidente, les gens ne seraient pas dupes », affirme t-il.

Le ROÉPAM compte diffuser la capsule vidéo sur les réseaux sociaux et mobiliser des acteurs influents de la communauté afin que son message soit entendu le plus largement possible. Le regroupement invite aussi tous les citoyens et les citoyennes à visiter sa page Facebook afin de visionner la capsule.

« Lorsque les élus du Québec comprendront que les changements climatiques représentent une crise toute aussi sérieuse que la crise pandémique, nous serons sur la bonne voie », conclut Marc Benoît.