Le CIUSSS MCQ a un grand besoin de professionnels pour le dépistage

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ) invite les professionnels à venir prêter main-forte aux équipes effectuant les dépistages de la COVID-19 dans ces milieux. Au total, une vingtaine de professionnels parmi les titres d’emploi suivants sont recherchés :

Audiologiste

Dentiste

Diététiste-nutritionniste

Hygiéniste dentaire

Infirmière

Infirmière auxiliaire

Inhalothérapeute

Orthophoniste

Physiothérapeute

Technologiste médical

«Nous sollicitons à nouveau les professionnels pour venir en renfort à nos équipes. Cela peut être à temps plein ou à temps partiel, selon leur disponibilité », explique Me Louis Brunelle, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.

Avec l’ajout du dépistage des personnes asymptomatiques et du dépistage sans rendez-vous, le nombre de tests est en augmentation. « Nous devons agrandir notre équipe de professionnels. Ce sera bientôt la rentrée scolaire et plusieurs personnes reviennent de vacances. Nous voulons être certains que les gens aient un accès rapide et facile aux tests de dépistage », précise Me Brunelle.

Les professionnels intéressés sont invités à se rendre sur le site du CIUSSS MCQ dans la section Carrières : https://www.ciusssmcq.ca/ carrieres.