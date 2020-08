Shawinigan: un avis d'ébullition préventif diffusé dans quatre secteurs

À la suite d’une panne électrique dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides (vents violents), il y a eu un bris d’équipement électrique à la Station de traitement des eaux du lac-à-la-Pêche.

Un avis d’ébullition préventif est donc en vigueur pour les résidences des secteurs Saint-Gérard-des-Laurentides, Shawinigan, Shawinigan-Sud et Lac-à-la-Tortue. Il est à noter que certaines résidences manquent actuellement d’eau.

Au cours de cet avis d'ébullition préventif, la Ville recommande de prendre les mesures suivantes avec l'eau du robinet non bouillie :

• Ne pas la boire;

• Ne pas s’en servir pour :

- la préparation de jus ou autres boissons;

- le lavage des fruits et légumes;

- la préparation de glaçons;

- se brosser les dents.

L'eau du robinet non bouillie peut cependant être utilisée pour le lavage des vêtements, les douches, les bains et pour remplir les réservoirs des toilettes. Il est possible d'utiliser l'eau à des fins de consommation après l'avoir fait bouillir pendant au moins une minute.

Les citoyens concernés seront avisés par le Service de messagerie automatisée aux citoyens (SMAC).