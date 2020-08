La Semaine acadienne débute aujourd'hui à Bécancour

Présenté en quatre volets, Quai en fête en caravane roule plein régime depuis le 3 juin. La structure poursuit cette cadence en s'associant avec la Ville de Bécancour et la Société acadienne Port-Royal, pour souligner le fait acadien, si présent dans la ville. La Semaine acadienne démarre aujourd'hui.

Pendant une semaine, soit dès ce mercredi 12 jusqu'au 19 août, Bécancour vibrera aux couleurs de l’Acadie. Voici la programmation:

Le mercredi 12 août à 19h30: Mercredi scène libre Servitank.

Une fête acadienne avec Élise Boucher-DeGonzague, Chantal Noury et Katherine Plante, célèbrera la cérémonie d’ouverture et la levée du drapeau acadien, au stationnement de l’hôtel de ville.

Chanteuse et musicienne, autant québécoise qu’abénakise, Élise Boucher-DeGonzague célèbre la fête acadienne tout en soulignant les alliances ancestrales des Acadiens et des Abénakis dont le territoire de Saint-Grégoire est un témoin palpable et vibrant. Accompagnée des pianiste et violoniste Chantal Noury et Katherine Plante, Élise interprète des chansons du répertoire acadien. Passant des cuillères de bois au tambour, elle fera aussi découvrir quelques chants de sa nation.

Le jeudi 13 août, à la noirceur: Lumières sur Bécancour

À la brunante, Lumière sur Bécancour, illuminera le Vieux Moulin à vent de Saint-Grégoire avec un éclairage dynamique et musical. Cet évènement est possible grâce à la collaboration du Carnaval de Gentilly.

Les samedi 15 et dimanche 16 août, dès 12 h 30: Parades en folies Desjardins

Tout Bécancour sera acadien et soulignera lors de ces parades la fête des Acadiens en effectuant l’un des plus gros tintamarres jamais vus. Pour consulter les trajets et heures de passage, se référer au site suivant: https://quaienfete.ca.

Le mercredi 19 août, à 19 h 30: Mercredi scène libre Servitank.

Ce sera la cérémonie de clôture, avec un spectacle des Cuillères à Carreaux, au stationnement de l'édifice Télébec Godefroy.

Les Cuillères à Carreaux est un groupe de musique traditionnelle composé de huit musiciens. Leurs mélodies rythmées et entraînantes, compositions originales et arrangements des meilleures chansons tirées du folklore populaire québécois, font lever et danser les foules partout où ils passent. Il s'agit de revivre une veillée comme dans le bon vieux temps.