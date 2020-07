Concours Bell Média: une citoyenne remporte 500 $ à dépenser à Shawinigan

Du 18 juin au 3 juillet, la Ville de Shawinigan et les stations radiophoniques Énergie 102,3 et 94,7 Rouge de Bell Média ont présenté le concours Le signal Shawi, une façon ludique de faire découvrir des commerces et de promouvoir l’achat local. Audrey Baril, de Saint-Boniface, a donc remporté une somme de 500 $ à dépenser au commerce de son choix à Shawinigan, une gracieuseté de Bell Média.



« Je veux commencer à faire du vélo de montagne. Je vais donc prendre le 500 $ pour aller m’équiper au Yéti », indique la jeune femme. « J’avais déjà l’idée d’aller magasiner mon vélo à Shawi avant même de gagner ce prix. Avec la COVID-19, plusieurs emplois ont été chamboulés. J’évite le plus possible d’acheter en ligne auprès de grandes compagnies, car je trouve important d’encourager les commerçants de ma région. »



« L’achat local, ce n’est pas seulement pour les citoyens de Shawinigan, c’est aussi pour les communautés environnantes. Plusieurs l’ont bien compris et lorsqu’ils font des emplettes, ils choisissent Shawinigan et nous en sommes heureux », glisse de son côté le maire de la Ville, Michel Angers.



Plus de 2 100 personnes ont participé au concours, une belle façon de mettre en valeur l’achat local et les commerçants locaux.