Généalogie : la Société acadienne Port-Royal primée pour son atelier "Origines"

La Société acadienne Port-Royal a remporté un prix Jeunéalogie 2020 remis par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie pour son atelier éducatif "Origines" présenté à l’école Curé-Brassard le 24 février dernier. Le prix est assorti d’une bourse de 600 $ qui sera partagé entre les deux organisations.



Destiné aux élèves du primaire, l’atelier "Origines" a pour objectif d’aborder la grande histoire de façon ludique, par la lorgnette de l’histoire familiale et locale et de construire des ponts entre les générations.

Cet atelier d’introduction à la généalogie et à l’histoire québécoise et acadienne permet aux participants de faire des recherches auprès de membres de leur famille sur leur histoire familiale et leurs ancêtres pour dresser leur arbre généalogique.

Étonnement et découvertes sont au rendez-vous pour les élèves qui font la démonstration que la généalogie s’adresse à tous.

France Désilets a été à l'initiative et a animé cet atelier; Suzanne Caissy étaient aux commandes des recherches historiques et généalogiques, appuyée par les élèves des classes de Pascale Dufresne, Sophie Cartier et Jean-Philippe Plante de l’école Curé-Brassard de Nicolet.