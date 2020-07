Les églises de Champlain, Batiscan et Sainte-Anne-de-la-Pérade rouvrent leurs portes

Les églises de Champlain, de Batiscan et de Sainte-Anne-de-la-Pérade, de même que la crypte de l’Église Sainte-Anne, sont de nouveau ouvertes au public pour la saison touristique.

Ces trois lieux de culte, auxquels s’ajoutent le Vieux presbytère de Batiscan et le Domaine seigneurial Sainte-Anne, viennent donc compléter l’itinéraire du Sacré circuit, un parcours visant à faire découvrir les trésors du patrimoine religieux de la MRC des Chenaux.

Ce parcours invite les visiteurs à sillonner le Chemin du Roy en traversant les municipalités de Champlain, Batiscan et Sainte-Anne-de-la-Pérade. Le Sacré circuit propose ainsi trois magnifiques églises construites au XIXe siècle, un vieux presbytère, deux calvaires et une crypte singulière.

Les églises de Champlain, Batiscan et Sainte-Anne-de-la-Pérade et sa crypte sont ouvertes du 3 juillet au 16 août, du mercredi au dimanche, entre 10 h et 17 h.

Pour plus d’informations, rendez-vous au https://www.mrcdeschenaux.ca/culture-des-chenaux/sacre-circuit/