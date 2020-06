Le bureau touristique de Bécancour rouvre ses portes

La destination bécancouroise était sur une superbe lancée en termes d’achalandage depuis les dernières années, avec une hausse constante de la fréquentation des attraits touristiques en général et de son bureau d’information touristique.

Les visiteurs et membres de l’industrie touristique seront donc heureux d’apprendre que la réouverture du Bureau d’information touristique de la Ville de Bécancour se fera dès le 19 juin, comme le permet le gouvernement. Le lieu est fermé depuis la mi-mars, à l’annonce de la pandémie.

Le bureau sera ouvert sept jours sur sept, de 9 h à 16 h, et ce, jusqu’à la fête du Travail minimalement. L’endroit sera maintenu par l’équipe régulière de Tourisme Bécancour et deux étudiantes. D’ailleurs, l’administration de Tourisme Bécancour se réjouit de pouvoir compter, à nouveau, sur son équipe d’étudiantes expérimentées qui était déjà en place en 2019 et à l’hiver 2020.

Des mesures de protection ont été mises en place afin d’assurer la sécurité des visiteurs et des travailleurs. Dès leur arrivée, les visiteurs seront donc interpellés sur les mesures de distanciations et sanitaires à appliquer à l’intérieur des lieux. Notamment, un équipement de protection sera placé sur le comptoir d’accueil, les brochures touristiques seront remises uniquement sur demande et le nombre de personnes présentes dans la bâtisse sera très limité.

Une saison axée sur la clientèle locale et régionale

La fréquentation habituelle du Bureau d’information touristique se compose à près de 50 % de visiteurs provenant de la Mauricie et du Centre-du-Québec. C’est respectivement 22 % et 17 % de la clientèle qui s’informe sur les activités offertes et les circuits en vélo du territoire.

Tourisme Bécancour espère donc, encore, que la clientèle locale et régionale sera au rendez-vous cette année et encore plus dans le contexte actuel. Il est effectivement très important de faire appel à cette clientèle afin d’encourager nos attraits. Tant de lieux, d’activités, de circuits pédestres ou de vélos, de paysages, de restaurants, d’attraits sont à découvrir ou redécouvrir sur le territoire bécancourois !

De plus, le circuit jeunesse et familial, « La magie des gnomes », sera disponible dès la première semaine de juillet, permettant aux familles de faire une activité gratuite. Le tout consistant à rechercher les maisonnettes de gnome égarées parmi 10 attraits sélectionnés sur le territoire.

Malheureusement, le service de navette fluviale et les circuits touristiques en trolley proposés chaque week-end de la belle saison ne seront pas de retour pour 2020, et ce, en raison notamment de la difficulté à maintenir la distanciation sociale respectable lors de ces activités.

Une campagne promotionnelle sera lancée sous peu par Tourisme Bécancour afin de faire rayonner localement et régionalement tous ses membres. Un passeport permettant la découverte des attraits du territoire parviendra à tous les foyers bécancourois dans les prochaines semaines pour inciter la population à consommer dans les attraits et commerces locaux. Rappelons qu’un travail sur la stratégie de marque de Tourisme Bécancour est actuellement en cours et qu’un nouveau site Internet est prévu pour cet automne.