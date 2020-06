Le siège social du nouveau groupe vétérinaire Évolution sera à Nicolet

Le milieu de la santé animale vit une petite révolution ces derniers temps alors que trois établissements vétérinaires situés dans la région, la Clinique vétérinaire de Nicolet, l’Hôpital vétérinaire de Louiseville et l’Hôpital vétérinaire de l’Énergie ont décidé d’unir leurs forces au sein d’une même bannière, le Groupe vétérinaire Évolution inc., dont le siège social sera situé à Nicolet.

Pour les diverses entités, elles continueront d’évoluer avec leur propre appellation en intégrant le mot « évolution » à celle-ci. Elles poursuivront également leurs activités régulières pour la clientèle de la même façon qu’auparavant, mais l’entraide et la synergie des partenaires permettront un meilleur service à la clientèle.

Une meilleure couverture vétérinaire de la région

En couvrant plus efficacement le territoire pour les grands animaux, l’équipe sera en mesure de bien desservir les producteurs de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière.

Au total, 13 associés font partie du nouveau Groupe qui rassemble plus d’une soixantaine d’employés tels que des vétérinaires, des techniciens en santé animale ainsi que du personnel de soutien.

« L’équipe du Groupe vétérinaire Évolution est composée de véritables passionnés de la santé animale. Ensemble, nous formons une grande famille qui a à cœur le bien-être et l’amélioration de la qualité de vie des animaux, autant pour les petits que pour les animaux de la ferme ou les exotiques », souligne Dre Olivia Naud, médecin vétérinaire et présidente du Groupe vétérinaire Évolution inc.

« L’unification de nos forces favorise la mobilité de notre main-d’œuvre et nous permet d’offrir des soins optimaux et personnalisés aux animaux qui nous sont confiés. Notre équipe est multidisciplinaire et assure ce qu’il y a de mieux pour eux. De plus, notre travail sur le terrain nous procure une réelle proximité avec nos clients », ajoute-t-elle.

Pourquoi le mot « évolution » ?

Un long processus a mené au choix du mot « évolution » comme pierre d’assise du nouveau regroupement. Pour les associés, ce terme est porteur de sens, car il signifie une évolution dans l’organisation des cliniques, un ajustement à la pénurie de main-d’œuvre ainsi qu’une évolution dans leur pratique médicale.

« En nous rassemblant, nous pouvons compter sur la présence de vétérinaires spécialisés dans plusieurs domaines dont la pratique est complémentaire. Pour nous, le mot évolution nous tourne résolument vers l’avenir et nous permet de regarder le futur avec enthousiasme », conclut la présidente du regroupement.