Les prélèvements et radiographies se font désormais sur rendez-vous

Afin de protéger l’ensemble de la population et de respecter la distanciation sociale, tous les centres de prélèvements (laboratoires, prises de sang) et les services de radiographie (graphie simple, communément appelé « rayon-X ») de la Mauricie et du Centre-du-Québec sont ouverts pour les usagers uniquement sur rendez-vous. Le service sans rendez-vous demeure temporairement suspendu.

Pour les endroits où ces services étaient déjà sur rendez-vous, les modalités demeurent les mêmes.

Pour prendre rendez-vous pour une scopie (fluoroscopie), mammographie, échographie, ostéodensitométrie, IRM, angiographie, scan (tomodensitométrie), veuillez-vous référer au ciusssmcq.ca pour connaitre les modalités d'accès.

Comment prendre rendez-vous pour une prise de sang ou une radiographie si mon service était sans rendez-vous?

Par Internet clicsante.ca : simple et rapide!

Téléphonez au numéro 819 519-3043 (sans frais 1 833 383-3043), du lundi au vendredi entre 8h et 16h.

Assurez-vous d’avoir en main votre carte d’assurance maladie, votre carte d’hôpital ainsi que la prescription (requête) du médecin.

Pour la radiographie, il est aussi possible d’utiliser les services des cliniques de radiologie, les coûts reliés sont couvert par la RAMQ :

Radiologie Trois-Rivières (R3R);

Imagix- Radiologie des Récollets;

Radiologix des Bois-Francs.

Dans le but de contrôler l’achalandage et d’assurer la sécurité dans les salles d’attente, les usagers sont invités à se présenter seulement 5 minutes avant l’heure de leur rendez-vous pour les prises de sang et 15 minutes avant l’heure de leur rendez-vous pour les radiographies (graphie simple). De plus, seules les personnes ayant besoin d’assistance pourront être accompagnées.

En cas de toux ou de la fièvre

Contactez le 1 877 644-4545 pour obtenir des informations sur la COVID-19, si votre condition le permet.

Annulez votre rendez-vous via clicsante.ca ou en téléphonant au 819 519-3043.

Pour rappel, le centre de prélèvements de Victoriaville a déménagé temporairement à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska (HDA) depuis le 26 mars. Les usagers ayant pris rendez-vous pour un prélèvement doivent maintenant se rendre au local C-1125 situé au 1er étage de l’HDA.