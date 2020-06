Shawinigan: les activités du bateau-passeur reprennent

Le service de bateau-passeur près du pont de Grand-Mère commence ce samedi 20 juin.



En raison de la COVID-19, les mesures d’hygiène du personnel et des passagers seront rehaussées. De plus, le nombre de passagers sera limité afin de respecter les consignes de distanciation physique.



Voici les horaires pour la saison 2020: du 20 juin au 7 septembre tous les jours, de 9 h à 18 h et les 12 et 13 septembre de 12 h à 17 h.





Pour rappel, le service de bateau-passeur relie la piste cyclable entre les rives est et ouest de la rivière Saint-Maurice, à la hauteur du pont de Grand-Mère. La Ville offre ce service gratuitement aux cyclistes et aux piétons. Pour consulter l'horaire et pour plus d'information, visiter le shawinigan.ca/bateau-passeur. Le service sera interrompu en cas de pluie ou de conditions de non-navigabilité.