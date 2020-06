La STTR distribuera gratuitement des masques à ses usagers

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) distribuera gratuitement des masques lavables à ses usagers, dès demain, les 22, 23, 25 et 26 juin prochains, dans les différents terminus du réseau.

Cette initiative a pour objectif de sensibiliser les usagers à l’importance de porter un couvre-visage dans les transports collectifs et de rappeler les comportements responsables à adopter à bord d’un autobus.

La distribution des masques coïncide avec le retour de l’horaire régulier du service de transport urbain, lequel aura également lieu le lundi 22 juin. Enfin, la quantité de masques à distribuer est limitée et la STTR invite ses usagers à venir en récupérer un rapidement, selon l’horaire ci-dessous :

22 juin 9h30 à 12h00 Au terminus Fusey 22 juin 13h00 à 18h30 Au terminus Galeries du Cap 23 juin 6h30 à 18h30 Au terminus Centre-ville 25 juin 6h30 à 18h30 Au terminus UQTR 26 juin 6h30 à 18h30 Au terminus Carrefour Trois-Rivières-Ouest

« Le port du couvre-visage est particulièrement important dans les transports collectifs, puisqu’il n’est pas toujours possible d’y pratiquer la distanciation physique. En distribuant gratuitement des masques lavables à nos usagers, nous souhaitons promouvoir leur utilisation et faire en sorte qu’ils soient largement adoptés par notre clientèle », explique Charles-Hugo Normand, conseiller en communication et partenariats à la STTR.

Ce dernier tient à rappeler que cette initiative s’ajoute aux autres mesures déployées pour assurer la sécurité des usagers pendant la pandémie, dont la désinfection quotidienne de tous les autobus en service et l’ajout de distributeurs de désinfectant pour les mains dans ceux-ci.