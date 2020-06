Centre d'emploi pour femmes Le Pont: Marthe Landry laisse sa place à Annie Brassard

La présidente du conseil d’administration, Stéphanie Hamel, a annoncé le départ à la retraite de Marthe Landry. Cette dernière devait quitter officiellement en janvier dernier, mais elle a accepté de retarder son départ afin d’assurer une transition.

Le Centre Le Pont, 38 ans cette année, a connu seulement trois directrices générales. Mme Landry aura occupé le poste pendant les dix-huit dernières années.

« Marthe laisse une empreinte importante dans l’histoire du Centre Le Pont et dans le monde de l’employabilité en Mauricie. On retiendra sa capacité à tisser des liens, son tact, son professionnalisme et le fait qu’elle a fait progresser le centre, et par conséquent, l’employabilité chez la femme. Elle peut être fière de ce qu’elle a accompli. Merci beaucoup Marthe ! » a précisé la présidente.

Nomination d’une nouvelle directrice générale

La présidente est heureuse d’annoncer l’arrivée en poste d'Annie Brassard à titre de nouvelle directrice générale. D’abord prévue pour le 6 avril, son arrivée a été retardée en raison de la pandémie actuelle. Mme Brassard est entrée en fonction le 5 mai dernier.

« Le comité de sélection a reçu d’excellentes candidatures. Mme Brassard est une femme de cœur dotée d’un pragmatisme ; c’est un heureux mélange et c’est ce qui a plu au comité de sélection » a mentionné Mme Hamel.

Le mois de mai a été un mois de transition. Mme Landry et Mme Brassard ont travaillé en étroite collaboration afin d’assurer une transition des différents dossiers.

Continuation des activités en contexte de pandémie

Le Centre Le Pont poursuit présentement la plupart de ses activités à distance tel que : les ateliers pour les outils de recherche d’emploi, l’assistance pour le curriculum vitae, la lettre et la préparation à l’entrevue, les offres de service, les ateliers « réussir en emploi » et « générations en emploi », les services d’orientation ainsi que les rencontres individuelles.

Les formations demeurent en continu selon nos programmes offerts. Un comité de déconfinement a été mis en place. Les membres du centre travaillent à réaménager les locaux selon les directives de la santé publique pour permettre le présentiel sous peu. Un avis sera émis sur la page Facebook du centre.

Les femmes qui se retrouvent au chômage en cette période de pandémie peuvent communiquer directement au 819-373-1273. Elles seront dirigées vers le programme le mieux adapté à leur situation.