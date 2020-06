Les succursales de la SAQ rouvrent le dimanche, dès demain

Plus tôt cette semaine, la Société des alcools du Québec (SAQ) a annoncé la réouverture de ses succursales le dimanche et l'élargissement de ses heures d'ouverture à compter de dimanche, après avoir obtenu l'autorisation du gouvernement et l'approbation des autorités de santé publique.

À partir de demain, soit dimanche 7 juin, les succursales SAQ Express fermeront leurs portes à 19 h, 7 jours par semaine. Elles ouvriront à 13 h les dimanches.

Toutes les autres succursales, soit les SAQ Dépôt, les SAQ Sélection et les SAQ fermeront leurs portes à 19 h les jeudis et vendredis, mais elles ouvriront de 13 h à 17 h les dimanches.

Il sera aussi possible de commander des produits dans SAQ.com en tout temps.

Pour connaître l'horaire détaillé de toutes les succursales, consultez SAQ.com.

La SAQ rappelle que l'application des mesures sanitaires, notamment le contrôle de l'achalandage, doit toujours être appliquée dans les succursales de façon rigoureuse afin de limiter les risques associés à la propagation du virus.