Travaux à Shawinigan: le parc de la Gare-de-Grand-Mère fermé pour trois semaines

La Ville de Shawinigan vous informe que le parc de la Gare-de-Grand-mère sera fermé dès aujourd'hui pour trois semaines. Des travaux de réfection de la conduite d’égout et de réfection de voirie (trottoir et pavage) doivent être effectués sur le chemin du Grand-Nord et dans le parc.



Dès ce vendredi 22 mai, l’entrepreneur s’installera sur les lieux des travaux et il retirera la clôture et les balançoires du parc. Les travaux devraient débuter le lundi suivant, soit le 25 mai. Dès lors, il y aura fermeture d’une voie sur deux sur le chemin du Grand-Nord, entre l’impasse de la Halte et l’avenue CNR-CPR. Une signalisation adéquate sera installée pour diriger la circulation.



Pour tout renseignement supplémentaire, joindre le service aux citoyens au 819 536-7200 ou [email protected]