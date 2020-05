Malgré la pandémie, le Printemps des Beaux Parleurs a conté sa poésie

La cinquième édition du Printemps des Beaux Parleurs "Ça va bien se conter!" s’est conclue lors du lundi de la Fête nationale des Patriotes. Pour cette année qui s’est déroulée dans des conditions bien particulières, le festival s’est étendu sur six jours de festivités du 13 au 18 mai, réunissant des artistes d’ici et d’ailleurs, le tout, entièrement en ligne.

La grande diversité de contenu pour les amateurs et les amatrices des arts de la parole vivante a contribué au succès de l’événement pour ainsi permettre d’offrir un peu de « normalité » à travers cette saison printanière hors de l’ordinaire.

À toutes heures de la journée (et de la nuit!), le visionnement de vidéos des années précédentes ainsi que du contenu exclusif pour l’année 2020 était disponible autant sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube que sur le site web du Printemps. Au menu : des contes pour tous, des contes urbains, des contes coquins, des conférences, des Creative mornings, des documentaires, du slam, de la poésie, des baladodiffusions, des concours de menteries et des collectifs étaient à l’honneur cette année.

« Très fier de cette édition à distance qui a dû s’organiser très rapidement, affirme Jean-Philippe Marcotte, président du festival. L’équipe a dû se réinventer, les partenaires étaient prêts à nous suivre dans cette histoire et le public a été au rendez-vous. Une chose est certaine : il est fort à parier que certaines façons de travailler pour cette édition spéciale reviendront pour les années à venir. On a bien hâte de revoir le public dans nos salles pour l’édition 2021! »

Cette édition à distance a su attirer un grand public. Au total, ce sont plus de 6 000 visionnements sur l’ensemble de nos plateformes pendant cet événement hors du commun. En ce sens, l’émission la plus regardée autant sur le site web de MAtv que sur la page Facebook du Printemps des Beaux Parleurs fut celle des "Contes à relais" qui a connu un grand succès auprès des auditeurs et auditrices. Les amateurs qui ont suivi l’événement sur la chaîne YouTube ont particulièrement apprécié les contes pour tous.

Le contenu demeurera disponible pour le reste de l’année! Toute l’équipe du Printemps des Beaux Parleurs donne rendez-vous à ses spectateurs l’année prochaine pour sa sixième édition qui se déroulera du 20 au 24 mai 2021 et qui sera, une fois de plus, vous surprendre!