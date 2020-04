Nicolet : Ouverture d’un centre d’hébergement alternatif à l’École nationale de police du Québec

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) et l’École nationale de police du Québec (ENPQ) ont conjointement annoncé hier l’ouverture d’un centre désigné d’hébergement temporaire lié à la COVID-19. Le site d’hébergement sera ouvert à compter de demain, dimanche 19 avril.

Conformément aux recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux, le CIUSSS MCQ devait prévoir l’ouverture d’un hébergement alternatif pour des personnes de 18 ans et plus, atteintes de la COVID-19 et qui résident actuellement à l'intérieur de ressources pour personnes âgées privées, ressources intermédiaires, ressources de types familial ou autres.

Un pavillon de 101 chambres d'ordinaire destiné aux formations

L’ENPQ met ainsi à la disposition exclusive du CIUSSS MCQ, un pavillon d’hébergement de 101 chambres qui sert habituellement à sa clientèle en formation. Les différentes commodités de ce pavillon permettront au CIUSSS MCQ de donner des soins, loger et nourrir des usagers qui ne peuvent respecter les mesures de confinement dans leurs milieux de vie. Outre l’hébergement, l’ENPQ assurera la production des repas et l’entretien ménager des lieux.

L’ouverture de ce centre d’hébergement est un incontournable pour permettre le confinement sécuritaire des usagers et limiter la contagion à l’intérieur des ressources d’hébergement dans la communauté.

« En cette période de pandémie, chaque geste de solidarité est important, et l’École nationale de police du Québec est fière de soutenir la communauté en prêtant ses installations dans le respect de la sécurité et de la santé de tous les intervenants », souligne le directeur général de l’institution, Yves Guay.

« Nous sommes heureux aujourd’hui de réaffirmer que nous sommes une organisation au service de la sécurité publique, donc au service des citoyens. »

Aménagement des lieux : la sécurité sanitaire, une priorité

Les équipes de l’ENPQ et du CIUSSS MCQ se sont affairées, au cours des derniers jours, à organiser le réaménagement des espaces physiques du pavillon d’hébergement et à mettre en place des mesures de façon à fournir un milieu sécuritaire, sur le plan sanitaire autant pour les usagers que pour l’ensemble du personnel qui va y œuvrer, de même que pour la population de Nicolet.

Les deux organisations ont collaboré avec la Ville de Nicolet et le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel afin de s’assurer que le lieu d’hébergement ne compromette aucunement la sécurité de l’ensemble de ses citoyens. Il est à noter qu’aucune visite n’est permise dans ce lieu, mis à part pour des raisons humanitaires.

Indépendance avec les autres bâtiments de l'ENPQ

De même, les résidents ne seront pas autorisés à faire des sorties à l’extérieur. Précisons également que ce pavillon d’hébergement est complètement indépendant du reste des installations de l’ENPQ. Une passerelle le relie au bâtiment principal de l’ENPQ, et l’accès à cette passerelle sera fermé. Les règles de prévention et de contrôle des infections seront respectées par le personnel présent sur le site, notamment par le port des équipements de protection et l’application des recommandations émises par la Santé publique.

« Nous sommes très reconnaissants envers l’ensemble de nos partenaires pour la mise en œuvre de ce projet essentiel dans le contexte actuel », ajoute Carol Fillion, président directeur général du CIUSSS MCQ. « L’un de nos objectifs les plus importants présentement est de protéger les personnes vulnérables et de soutenir les partenaires des résidences et des ressources qui font actuellement un travail des plus précieux. Nous sommes confiants que cette initiative y contribuera fortement. »

L’ensemble du pavillon est aménagé afin d’assurer la sécurité des lieux. De plus, le personnel du CIUSSS MCQ formera les quelques membres du personnel de l’ENPQ appelés à offrir des services alimentaires et d’entretien et lui fournira du matériel de protection approprié si requis.

L’ENPQ sur pause

Les activités de l’ENPQ sont actuellement suspendues. En télétravail pour la très grande majorité, les membres du personnel de l’ENPQ ne seront pas affectés à ce pavillon. Même en cas de reprise de ses activités, l’ENPQ s’est engagée auprès du CIUSSS MCQ à poursuivre le prêt de son pavillon d’hébergement selon ses besoins. Les lieux seront par la suite décontaminés avant que l’institution y reprenne ses activités normales.