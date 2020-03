3 moyens à votre portée pour lutter contre la pollution atmosphérique

La pollution de l’air a des effets néfastes sur la santé, notamment chez les jeunes enfants. Elle est due aux rejets industriels mais aussi à nos modes de transports en ville ou notre chauffage. Et si l’on adoptait les bons gestes pour mieux respirer ?

1) Laisser la voiture au parking

Les voitures émettent des particules fines qui s’insinuent dans notre système respiratoire. En ville, force est de constater qu’on l’utilise le plus souvent pour des trajets très courts en plus du fait qu’on est seul à bord. Limiter l’usage de la voiture au profit des transports en commun, s’organiser pour se déplacer en covoiturage ou mieux encore, choisir un vélo dans un magasin de vente de vélo au Québec contribue à améliorer la qualité de l’air que l’on respire. Des villes comme Amsterdam, qui ont investi dans ce moyen de transport, ont considérablement augmenté leur qualité de vie : une ville plus propre, plus silencieuse, des habitants plus sportifs et en bonne santé. Le vélo a de nombreux atouts !

Et ne pensez pas que vous vous intoxiquerez : un conducteur est bien plus exposé à la pollution dans sa voiture que vous sur un vélo ! Empruntez les rues où il y a moins de circulation et les pistes cyclables. Si vous avez un vélo électrique, faites moins d’effort quand il y a plus de trafic.

La marche à pied est également un mode de transport à privilégier à bien des égards.

2) Adopter une conduite souple

Vous êtes obligé de conduire ? Levez le pied. En roulant à une vitesse constante qui vous permettra d’anticiper les ralentissements au lieu de freiner brutalement et d’accélérer pour repartir, vous polluerez moins. De même, en arrêtant le moteur de la voiture si vous êtes immobilisé plus de 20 secondes. Les véhicules neufs sont d’ailleurs programmés dans ce sens.

Si vous allez chercher vos enfants à l’école, évitez de stationner près des groupes d’enfants ou juste devant l’école. Un enfant respire une fois et demie plus vite qu’un adulte… Imaginez la suite !

3) Choisir un appareil de chauffage labellisé

Le chauffage au bois est recommandé dans la mesure où il utilise une énergie renouvelable. Mais il contribue à la mauvaise qualité de l’air. Il faudrait donc choisir un appareil performant correspondant aux nouvelles normes et bien l’entretenir bien sûr.