Des nouveaux autobus hybrides à Shawinigan

La Régie de Transport en commun de Shawinigan (RTCS) informe les usagers que les nouveaux autobus hybrides seront graduellement en service sur le territoire de Shawinigan à compter de ce lundi 23 mars.



Avec l’arrivée des véhicules hybrides neufs, la RTCS a choisi de faire peau neuve et de renouveler ses couleurs. La transition aux nouvelles couleurs jaune et bleu de toute la flotte se fera de façon graduelle, et ultimement, tous les véhicules remplacés par des véhicules neufs, incluant les autobus de transport adapté, s’uniformiseront à ces nouvelles couleurs.

« L’arrivée des premiers autobus neufs dans les rues de Shawinigan était très attendue, et c’est donc une étape importante que nous franchissons dans la mise en œuvre du nouveau plan de transport », indique Jean-Yves Tremblay, président de la Régie de transport en commun de Shawinigan. Dans les prochains mois, la RTCS prévoit l’entrée en vigueur des circuits optimisés offrant des horaires bonifiés. Des études sont toujours en cours pour confirmer les orientations retenues.

COVID-19 : les services maintenus selon l’horaire habituel