La société de transports déploie à son tour des mesures face au COVID-19

La sécurité des usagers et de nos employés est une priorité pour notre organisation. Alors qu'un cas de COVID-19 a été détecté en Mauricie, nous tenons à rappeler que notre réseau est sécuritaire et que nous déployons tous les efforts nécessaires pour qu'il le demeure.



Voici des consignes et des informations importantes que la STTR a rappelé au sujet du coronavirus :



L'importance de se laver les mains

Tous les autobus de la STTR sont munis d'un distributeur de désinfectant pour les mains. Nous vous invitons à les utiliser systématiquement lors de tous vos déplacements sur notre réseau. Se laver régulièrement les mains demeure la meilleure façon de se prémunir contre la COVID-19.



Tousser dans le pli de votre coude

En toussant dans votre coude, vous éviterez la propagation des germes et la contamination des surfaces de contact de l'autobus.



Ne prenez pas l'autobus si vous présentez des symptômes

Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires, demeurez à la maison et appelez Info-Santé en composant le 811. Adoptez une attitude responsable et n'utilisez pas les transports en commun si vous croyez être malade.



Validation des correspondances

Depuis hier, les chauffeurs procéderont à une inspection visuelle des billets de correspondance. Puisqu'il n'y aura plus de manipulation, nous vous demandons de bien vouloir montrer votre billet lors de votre embarquement.



Augmentation de la fréquence de lavage des autobus

Depuis hier, les surfaces de contact des autobus seront désinfectées quotidiennement, à l'aide d'un produit à large spectre microbien qui élimine le coronavirus.



D'autres mesures pourront être utilisées ultérieurement, afin d'assurer la sécurité des usagers et de nos employés. Le risque de contracter la COVID-19 est faible et ces actions se veulent préventives.



En cas de questions sur les actions menées par la STTR pour assurer la sécurité de ses usagers, communiquer avec le service à la clientèle au 819-373-4533.