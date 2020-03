Trois adolescentes en fugues recherchées par la police

La direction de la police de Trois-Rivières sollicite l’assistance de la population afin de retrouver trois jeunes fugueuses.

Les trois jeunes filles; Maryanne Masson Grimard, 17 ans, Rosalie Geoffroy, 16 ans, et Shelsy Lavallière-Dumesnil, 16 ans, auraient quitté leur lieu de résidence mardi 10 mars en soirée, pour une destination inconnue.

Maryanne Masson Grimard mesure 1,52 m et pèse 68 kg, et a les cheveux châtains. Aucune description vestimentaire disponible. En ce qui concerne Rosalie Geoffroy, elle mesure 1,74 m et pèse 71 kg et aurait les cheveux courts de couleur roux. Elle serait vêtue d’un chandail blanc aurait un sac à dos avec elle.

Quant à Shelsy Lavallière-Dumesnil, elle mesure 1,57 m et pèse 64 kg et aurait les cheveux courts de couleur rose. Elle serait vêtue d’un legging noir ainsi qu’un chandail à capuchon noir. Elle arborerait plusieurs piercings au visage.

Il y a de fortes possibilités que les fugueuses soient toujours ensemble. Toute personne ayant de l’information à partager pouvant nous permettre de retrouver ces deux jeunes filles, peut communiquer avec le Service de police de Trois-Rivières au (819) 691-2929 touche # 6