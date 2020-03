La 5e action internationale de la Marche mondiale des femmes lancée en Mauricie

La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) a annoncé hier les revendications officielles adoptées par la Coordination du Québec de la Marche Mondiale des Femmes (CQMMF), pour les activités de la 5e action internationale de la Marche Mondiale des Femmes (MMF). Ces activités ont déjà commencé pour certaines. Le lancement officiel de la MMF se fera le 8 mars prochain à l'Espace Shawinigan, lors d'un événement gratuit et festif.

Une délégation s’est déplacée au bureau de circonscription de Jean Boulet, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, et député de Trois-Rivières, ainsi qu’au bureau de circonscription de Sonia Lebel, vice-Première Ministre par intérim, Ministre de la Justice et députée de Champlain, afin d’effectuer le dépôt officiel de ces revendications au niveau régional.

La TCMFM a notamment saisi l’opportunité de s'entretenir avec les représentantes des deux ministres en région pour les sensibiliser à la cause et les convaincre de ramener les préoccupations visées dans les discussions à l’Assemblée Nationale.

Le lancement officiel des activités en lien avec la Marche Mondiale des Femmes en Mauricie a été annoncé: il aura lieu à Espace Shawinigan, le 8 mars prochain, lors d’un événement festif et rassembleur qui présentera des prestations artistiques, prises de paroles engagées, créations d’œuvres collectives, kiosques d’informations et ateliers de partages culturels, tous en lien avec les revendications pour 2020.

Quelles activités pour la 5e action internationale ?

L’événement est entièrement gratuit et ouvert à toutes et tous, des activités pour les enfants étant notamment prévues tout au long de la journée. Parmi les autres activités prévues autour de la 5e action de la MMF, on peut compter un atelier "Cyberviolence : prévenir, sécuriser et agir", à Shawinigan (le lieu sera précisé lors de l'inscription). Gratuit, il se tiendra le mercredi 11 mars de 17h30 à 19h30, et il sera animé par le Calacs Entraid'Action.

Des conférences aux sujets variés sont également accessibles, comme celle du jeudi 5 mars, de 13h30 à 15h30, qui abordera le sujet de la sexualité après l'accouchement, ou encore celle portant sur la politique au féminin, demain, de 19h à 21h. Pour la plupart des activités, une inscription est requise. Des soupers-spectacles sont également tenus, les 5 et 8 mars, avec des femmes en têtes d'affiche. Un programme complet a été compilé.

De l'éducation populaire autour des cinq revendications portées par la MMF

Les activités en régions se poursuivront tout au long de l’année, jusqu’à la grande marche du Québec, le 17 octobre 2020, à Terrebonne. La TCMFM a déjà annoncé une activité d’éducation populaire autour des cinq revendications, sous forme de signets ensemencés, dont la distribution commencera dès le 8 mars 2020.

Les cinq revendications concernent ou dénoncent, entre autres: les violences et agressions sexuelles envers les femmes des Premières Nations; la discrimination envers les femmes migrantes, immigrantes et racisées; la pauvreté; la reconnaissance de touts formes de violences faites aux femmes et la justice climatique.

Des buffs aux couleurs de la MMF, signés Abaka, seront également vendus pour financer les multiples activités. Enfin, des brunchs-bénéfices seront tenus dans cinq territoires de la Mauricie. Ils porteront chacun sur l'une des revendications de la MMF.