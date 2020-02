Défi têtes rasées Leucan: plus de 16 000 $ amassés à Val Marie

Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec a souligné le succès du Défi têtes rasées Leucan, qui a eu lieu vendredi à l’école Val Marie à Trois-Rivières. Ce sont 16 élèves, cinq parents et cinq membres du personnel qui ont participé.

« C’est en l’honneur d’une jeune élève du préscolaire de 5 ans, qui est en rémission, et pour tous les enfants malades de la région que l’école Val Marie a posé ce geste d’entraide et de solidarité, précise Carla Cholet, directrice de l’école primaire. En plus de relever le Défi têtes rasées Leucan, les 373 élèves et les membres du personnel ont été invités à porter leur tuque et leur casquette à l’intérieur des murs de l’école en échange d’un don volontaire, ajoutant ainsi près de 1 200 $ au montant remis à la cause ».

L’école Val Marie a ainsi permis de remettre plus de 16 000 $ aux enfants atteints de cancer et leur famille.

Grâce aux dons amassés lors du Défi, Leucan offre des services de soutien aux familles d’enfants atteints de cancer de la région et finance la recherche clinique en oncologie pédiatrique.